British Airways отстранит от работы 36 тысяч сотрудников

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По условиям соглашения до 80% членов экипажей, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса будут отстранены от работы, но никого не уволят. В частности, под отстранение попадут все сотрудники, работающие в аэропортах Гэтвик и Лондон-Сити, где перевозчик заморозил свою деятельность до конца кризиса.

На время отстранения сотрудники будут получать часть зарплаты по схеме, утвержденной правительством, до 80% от зарплаты, но не более 2500 фунтов ($3100) в месяц.

British Airways и EasyJet пока не просили правительство о помощи. Высокопоставленные источники ВВС в EasyJet сказали, что, по их мнению, компании достаточно государственной схемы помощи с выплатой зарплат и гарантий по кредитам. Virgin Atlantic, напротив, просит правительство ей помочь. В правительстве уже заявили, что авиаперевозчики должны сначала исчерпать все свои резервы и только после этого могут обращаться к налогоплательщикам.