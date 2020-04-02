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02.04.20 13:09

Минздрав ввел доплаты задействованным в борьбе с коронавирусом врачам

Медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов за март.

врачи

Соответствующий перечень должностей медицинских работников, которым осуществляется доплата, утвердил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, в перечень вошли следующие специальности:

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – отмечается в сообщении.

Позднее в Минздраве отдельно уточнили, что фельдшеры и водители скорой, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки.

"В списке специальностей есть среди них и все должности экстренной помощи – в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение – мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно", – уточнил Максим Степанов.

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