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02.04.20 12:53

В Киеве 5 человек оштрафованы на 17 тысяч за нарушение режима обсервации

В Киеве составлено более 460 протоколов за нарушение карантинного режима, а также пять человек оштрафованы за нарушение режима обсервации, заявил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве 5 человек оштрафованы на 17 тысяч за нарушение режима обсервации

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, и только из них на нарушителей обсервации за два дня составила более 60 административных протоколов", - сказал Кличко.

Он также рассказал, что пять из них уплатят штрафы в размере 17 тыс. грн, решения по остальным находятся на рассмотрении суда.

Кличко напомнил, что, согласно законодательству, при первом нарушении режима обсервации или самоизоляции влечет штраф в размере 17 тыс. грн, при повторном нарушении – 34 тыс. грн, а третье нарушение – уголовное наказание.

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