Более 10 тысяч клиентов "Днепрогаза" пользуются чат-ботом в Viber

Об этом со ссылкой на пресс-службу Днепрогаза сообщает БизнесЦензор.

Регистрация в чат-боте 7104ua позволяет быстро передавать показания счетчика и платить за газ и его доставку онлайн. Подписавшись на паблик-аккаунт, можно получить доступ к данным лицевого счета, следить за текущим состоянием расчетов, просматривать историю оплат и показаний счетчиков (при наличии).

"Жители Днепра и Днепровского района продолжают достаточно активно приобщаться к пользованию дистанционными газовыми сервисами. Чат-бот в Viber позволяет существенно оптимизировать процесс обслуживания потребителей газа, обеспечивает его высокую скорость и качество", - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Днепрогаз" Марина Коваленко.

Для того чтобы присоединиться к сообществу 7104ua в Viber, необходимо отсканировать QR-код, подписаться и воспользоваться удобным контекстным меню. Для дальнейшей регистрации необходимо указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа или серийный номер счетчика (при его наличии). Существенным преимуществом данного сервиса является возможность присоединения до 5 лицевых счетов на одном мобильном устройстве.

С апреля чат-бот 7104ua в Viber принимает показания счетчиков с фото. После ручного ввода счетчика в чат-бот потребителю предлагается добавить и фото самого счетчика. Снимок счетчика можно добавить из галереи телефона. Таким образом, потребитель и газовая компания могут проверить правильность переданных показаний. Вскоре в Viber также появится функция распознавания показаний по фото.

АО "Днепрогаз" имеет широкий спектр удобных сервисов для потребителей газа: "личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone. Кроме этого, специалисты компании консультируют клиентов по номерам Контакт-центра: (056) 78-78-104 и (067) 62-63-104.