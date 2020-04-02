Беларусь готова покупать российскую нефть по $4 за баррель, – премьер

Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Румас, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн", – сообщил белорусский премьер.

При этом Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий.

"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации – около $4 за баррель", – сказал премьер-министр Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь также планирует продолжить в апреле поставки нефти через Украину.

Читайте также: Украина начала поставки азербайджанской нефти в Беларусь

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могли договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны пока не договорились о новом соглашении.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

В начале марта "Укртранснафта" возобновила перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси впервые с 2011 года.

В концерне "Белнефтехим" заявили о планах поставить через украинские порты в марте 250 тыс. тонн нефти по договору с азербайджанской Socar. Ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву.