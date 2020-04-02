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02.04.20 12:37

Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Так, согласно внесенным в постановление правительства №211 во время карантина разрешены:

Кроме этого, Кабмин предоставил ряд рекомендаций для бизнеса с целью уменьшения очередей и скоплений посетителей в магазинах.

В частности, правительство рекомендовало аптекам перейти на круглосуточный режим работы, а всем открытым заведениям торговли – допускать посетителей в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.

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Как сообщалось, накануне Кабинет министров также принял решение усилить карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине.

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

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