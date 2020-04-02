"Укртелеком" зафиксировал рост объемов использования интернета в период карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его данным, с начала карантина сохраняется тенденция к увеличению использования трафика всеми абонентами, подключенными к сети интернет по различным технологиям.

"Как показывает анализ интернет-трафика направления массового сегмента "Укртелекома", на прошлой неделе в среднем ежесуточно каждый абонент компании использовал до 5,3 Гбайт. Пользователи, подключенные к оптической сети "Укртелекома" (FTTH/FTTB), и те, кто пользуется интернетом по технологии VDSL, потребляли почти вдвое больше - до 10 Гбайт интернет-трафика ежедневно", - отмечают в "Укртелекоме".

При этом, согласно статистике оператора, в начале марта каждый домашний пользователь интернета потреблял около 4 Гбайт трафика ежедневно.

"Активно интернетом пользовались в начале недели. Например, в понедельник - среду (23-25 марта) среднесуточный трафик одного абонента был на уровне 5,3 Гбайт, а на оптической сети - 10 Гбайт. На выходные потребления немного уменьшилось - до 4,7 Гбайт в день в среднем. При этом пользователи "оптики" в субботу и воскресенье потребляли в среднем по 8 Гбайт домашнего интернета", - отметили в пресс-службе "Укртелекома".

Интернет от "Укртелекома" доступен более чем в 2420 населенных пунктах Украины.

Оператор работает в штатном режиме, предоставляя услуги в полном объеме и делает все возможное в нынешних условиях, чтобы абоненты могли пользоваться услугами бесперебойно.

Как сообщалось, провайдер "Воля" отмечает рост трафика в период карантина, не влияющий на качество работы сети.

Ранее "Укртелеком" обеспечил мобильность технического персонала в том числе по спецпропускам.

Сети "Укртелекома" подвергаются повреждениям ежедневно, несмотря на карантин.