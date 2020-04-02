БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
02.04.20 11:14

В Украине будет налажено серийное производство тестов на коронавирус, – главсанврач

Отечественные производители ПЦР-тестов готовы на следующей неделе наладить их серийное производство для диагностики коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

ляшко,виктор

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы работали и с Институтом молекулярной биологии, и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут их поставки тестов в ПЦР-лаборатории. Мы спокойно обеспечим всех нуждающихся в лабораторных исследованиях",- отметил он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав наладил работу мобильных бригад, сотрудничество с частными лабораториями, готовыми предоставить свои пункты забора биоматериала во избежание дополнительной нагрузки на медучреждения страны.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100