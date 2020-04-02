В Украине будет налажено серийное производство тестов на коронавирус, – главсанврач

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы работали и с Институтом молекулярной биологии, и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут их поставки тестов в ПЦР-лаборатории. Мы спокойно обеспечим всех нуждающихся в лабораторных исследованиях",- отметил он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав наладил работу мобильных бригад, сотрудничество с частными лабораториями, готовыми предоставить свои пункты забора биоматериала во избежание дополнительной нагрузки на медучреждения страны.