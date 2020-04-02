Saxo Bank назвал 2020 потерянным годом из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Эти события приведут к масштабному обесцениванию капитала и, в скором времени, к структурной безработице", - утверждает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Такой тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом. Регуляторы должны сделать всё возможное, чтобы справиться с реальной глобальной рецессией", - говорит эксперт.

"В определенных моментах нынешние события уже затмили хаос 2008 года: некоторые рынки в течение одного дня движутся сильнее, чем обычно за целый год, и в этих условиях виден недостаток ликвидности. В обстановке панического снижения накопленной долговой нагрузки (делевереджинг) становится понятно, что "деньги важнее всего". Фонды, банки, инвесторы и даже компании сталкиваются не только с радикальным падением цен на активы, но и с резкими колебаниями корреляций между портфелями и скачками прибылей и убытков", - отмечается в обзоре.

Тем временем центральные банки спешат предоставить поддержку в форме снижения ставок и вливаний ликвидности. Компаниям или фондам, в той или иной степени полагающимся на кредиты, это может помочь за счет уменьшения будущих затрат на финансирование. Но это не помогает ценам на акции и на кредитные активы; многие участники рынка всё равно продают активы, часто очень неликвидные, ради широкого делевереджинга.

"Нынешний цикл хуже предыдущих, потому что низкие и даже отрицательные доходности многих активов в последние годы привели к "гонке за доходностью", в которой многие участники рынка ушли далеко по кривой риска в сторону особенно неликвидных активов вроде прямых инвестиций в частные компании (private equity) и высокорисковых корпоративных облигаций", - отмечают в Saxo Bank.

В данный момент происходит интенсивный пересмотр цен, сопровождающийся высокой волатильностью и отсеиванием тех моделей оценки высокорисковых активов, которые основаны на низких процентных ставках, интервенциях центробанков и довольно наивном допущении о бесконечном росте мультипликаторов.

"Та встряска, которую мы видели в первом квартале, изменит инвестиционный ландшафт и нормы аппетита к риску в 2021 году. Кроме того, она изменит модель долгосрочной аллокации портфелей с обычного "60% акций, 40% облигаций" на настоящее хеджирование через сырьевые товары и покупку волатильности", - считает Якобсен.

Текущий кризис следует за торговой войной США и Китая, подорвавшей глобальное предложение и замедлившей экономический рост. Удар, как по спросу, так и по предложению, нанесенный коронавирусом, вместе с ценовой войной Саудовской Аравии и России на нефтяном рынке, грозит серьезно подорвать мировой инвестиционный климат.

Рынки акций, несомненно, пострадают, и при развитии ситуации по наихудшему сценарию индекс S&P 500 может опуститься до 1600 пунктов (2470,5 пункта на закрытие рынка 1 апреля), отмечают в Saxo Bank.

"Поскольку котировки акций отражают будущее и перспективы роста, именно они оказались наиболее чувствительными к нынешнему кризису. Инвесторы отчаянно пытаются выйти из них и зафиксировать накопившиеся за годы роста крупные прибыли", - отмечает Питер Гарнри, отвечающий в Saxo Bank за стратегию на фондовых рынках.

Поскольку подобные глобальные пандемии являются очень редкими, все модели прогнозирования ВВП можно отбросить. Радикальные карантины по всей Европе и вероятность того, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, могут сделать ущерб более глубоким и долгосрочным, чем предполагалось.

"Мы находимся на той стадии, когда регуляторы активно стимулируют экономику; сюда относятся и разнообразные программы кредитования от правительств, и отсрочки по выплате налогов. После двух панических понижений ставки ФРС, в результате которых она опустилась до 0-0,25%, все основные центробанки подошли к нулевому пределу", - говорится в обзоре.

"Мы полагаем, что сейчас все эти стимулирующие меры могут улучшить настроения и поднять цены активов. Однако по мере публикации индексов экономической активности инвесторы поймут, что этого мало, и рынки акций снова пойдут вниз. Рано или поздно экономика будет достаточно простимулирована, чтобы возникло равновесие, но акции к этому времени будут на дне", - отмечают в Saxo Bank.