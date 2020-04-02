Транзит газа через Украину в первом квартале сократился на 53%

Об этом со ссылкой на Facebook Оператора ГТС сообщает БизнесЦензор.

"По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – говорится в сообщении.

"Газпром", согласно новой транзитной сделке, полностью оплатил за первый квартал забронированные мощности, исходя из расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

За 1 квартал 2020 транзит газа составил 11,1 млрд куб. м (за январь - 2,5 млрд куб м, февраль – 4 млрд куб. м, март – 4,6 млрд куб. м)

"Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением за январь-март в 2014-2019 годах", - говорится в сообщении.