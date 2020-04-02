Мировая экономика может сократиться почти на 1%, – ООН

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом до пандемии их прогноз предусматривал рост мирового ВВП на 2,5%.

В докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН говорится, что снижение ВВП может быть еще существеннее в случае сохранения ограничений на экономическую активность в третьем квартале, а также если принимаемые налогово-бюджетные меры не смогут стимулировать рост зарплат и потребительские расходы.

В период глобального финансового кризиса в 2009 году мировая экономика сократилась на 1,7%, отмечается в докладе.

"Опасения экспоненциального распространения вируса и растущая неопределенность в отношении эффективности ряда мер по его сдерживанию пошатнули мировые финансовые рынки, - говорится в докладе. - При этом рыночная волатильность превысила пик, достигнутый в период глобального финансового кризиса, а рынки акций и цены на нефть рухнули до многолетних минимумов".

Самый оптимистичный сценарий предусматривает умеренное снижение частного потребления, инвестиций и экспорта, которое будет компенсировано ростом государственных расходов в семи ведущих промышленно развитых странах и Китае, что приведет к росту мирового ВВП в 2020 году на 1,2%.

В случае наихудшего сценария мировая экономика сократится на 0,9% "в связи с потрясениями различного масштаба со стороны спроса" для Китая, Японии, Южной Кореи, США и Европейского союза, а также падением цен на нефть на 50%.

Этот сценарий "предусматривает, что многочисленные ограничения экономической активности в ЕС и США продолжатся до середины второго квартала", отмечается в докладе.

Эксперты отмечают, что растущее число ограничений на передвижение людей и прекращение активности в Европе и Северной Америке "существенно ударяют по сектору услуг, в особенности по тем отраслям, которые предусматривают физическое взаимодействие, в том числе по розничной торговле, досуговому и гостиничному бизнесу и транспортным услугам". На эти сферы приходится свыше четверти всех рабочих мест в этих странах, и, поскольку эти бизнесы теряют выручку, уровень безработицы, вероятно, резко возрастет, говорят они.

В докладе также отмечается, что отрицательные последствия текущих экономических ограничений в развитых странах негативно скажутся на развивающихся странах, что приведет к снижению объема торговли и инвестиций.