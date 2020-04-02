В Украине зафиксировано уже более 800 случаев коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", - говорится в соощении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️Винницкая область - 51 случай;

▪️Волынская область - 10 случаев;

▪️Днепропетровска область - 10 случаев;

▪️Донецкая область - 7 случаев;

▪️Житомирская область - 6 случаев;

▪️Закарпатская область - 1 случай;

▪️Запорожская область - 19 случаев;

▪️Ивано-Франковская область - 74 случая;

▪️Кировоградская область - 7 случаев;

▪️Киев - 160 случаев;

▪️Киевская область - 64 случая;

▪️Львовская область - 11 случаев;

▪️Луганская область - 3 случая;

▪️Одесская область - 14 случаев;

▪️Полтавская область - 5 случаев;

▪️Ровненская область - 19 случаев;

▪️Сумская область - 26 случаев;

▪️Тернопольская область - 106 случаев;

▪️Харьковская область - 1 случай;

▪️Херсонская область - 4 случая;

▪️Хмельницкая область - 6 случаев;

▪️Черновицкая область - 143 случая;

▪️Черкасская область - 54 случая;

▪️Черниговская область - 3 случая.

По состоянию на утро 2 апреля поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.