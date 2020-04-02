Чешский холдинг и британская компания победили в трех конкурсах по добыче в Украине

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, передает БизнесЦензор.

EPH Group одержал победу на разработку на Груневском и Ахтырском участках.

Победителем конкурса по Ичнянскому участку стала York Energy Holdings Limited (Великобритания), являющаяся "дочкой" американской Alpha Energy.

"Поздравляю европейский энергетический холдинг EPH с уверенной победой в двух конкурсах по заключению соглашений о разделе углеводородной продукции на Груневськом и Ахтырском участках. Также Межведомственная комиссия по СРП большинством голосов рекомендовала признать британскую York Energy победителем конкурса по разработке Ичнянского нефтегазового участка", – написал Опимах.

Кабинет министров согласно процедуре должен одобрить результаты в течение месяца с момента получения рекомендаций комиссии.