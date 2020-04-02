БизнесЦензор

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02.04.20 09:05

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

Американская буровая компания Whiting Petroleum Corp заявила в среду, что намерена подать заявление на защиту от кредиторов согласно закону о банкротстве, пишет Dow Jones.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Whiting Petroleum является одной из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта, которые необходимы при добыче сланцевой нефти, в провинции Баккен (Bakken) и станет таким образом первой жертвой нефтяного кризиса.

Компания заявит в рамках статьи 11 (закона о банкротстве) соглашение с кредиторами на рефинансирование более $2,2 млрд долгов путем замены всех своих долговых обязательств на 97% новых акций. Компания имеет на счетах около $585 млн и продолжит работать без сбоев.

В качестве причин для планируемого банкротства Whiting Petroleum указала на низкие цены на нефть и газ и неопределенность из-за нового коронавируса и саудовско-российскую ценовую нефтяную войну.

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