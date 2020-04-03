Итоги недели: Рынок земли, ужесточение карантина и дефолт холдинга Ахметова

ВЛАСТЬ

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Согласно одобренным перед голосованием поправкам, закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, в первые два года его действия купить землю смогут только физлица общей площадью до 100 га в одни руки.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли

Рада приняла "антиКоломойский" закон в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

После голосования за этот законопроект и принятия закона о рынке земли еврооблигации и ВВП-варранты Украины резко подорожали, вернувшись на уровень до 10% годовых и частично отыграв потери после введения карантина и отставки правительства Алексея Гончарука.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Кабмин ввел новые ограничения на время карантина

Кабинет министров принял решение усилить карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19. В том числе с 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без маски и документов, перемещаться группой лиц более чем два человека, а также проводить массовые религиозные мероприятия.

Также закрыты для посещения парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных.

Кроме этого, Кабмин ввел обязательную обсервацию для вернувшихся из-за границы украинцев, установил режим самоизоляции для все лиц, достигших 60-летнего возраста, а также поручил областным администрациям установить КПП при участии военнослужащих на въездах и выездах из регионов.

В то же время Кабмин разрешил продажу автомобилей и запчастей для транспортных средств, а также работу ломбардов и кредитных союзов, а Минздрав разрешил местным властям открывать продуктовые рынки при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Рада приняла новый закон о поддержке бизнеса на время карантина

Верховная Рада приняла закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-2019. Среди прочего, законом введена помощь по частичной безработице, льготы по уплате аренды и упрощена продажа сприта для антисептиков.

В закон также была пересена норма о повышении объема дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей – с 5 млн грн до 7 млн грн.

Рада провалила голосование за изменения в госбюджет

Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 нардепа при минимально необходимых 226 голосах. Депутаты направили проект документа на доработку.

Кабинет министров надеется на принятие парламентом законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2020 год на следующей неделе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин утвердил индексацию пенсий и доплаты пенсионерам

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 мая, а также единоразовой доплате пенсионерам по 1 тыс. грн в апреле и регулярных дополнительных выплатах до 500 грн гражданам старше 80 лет, однако все они станут возможны только после внесения изменений в госбюджет.

Рада со второй попытки назначила новых министров финансов и здравоохранения

Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, уволив с этих должностей Игоря Уманского и Илью Емца после неполного месяца работы. Назначить министров удалось только со второй попытки из-за нехватки голосов.

В Украине стартовал второй этап медицинской реформы

С 1 апреля стартовала Программа медицинских гарантий – перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг за средства госбюджета уже подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи, в том числе 50 частных.

Кабмин запретил экспорт гречки

Кабинет министров установил нулевую квоту на экспорт гречки до 1 июля. В Минэкономики назвали запрет на экспорт гречки временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.

ФИНАНСЫ

Нацбанк возобновил активную покупку валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке $248 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила $150 млн.

В НБУ отмечают, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.

Нацбанк передал еще $240 миллионов наличными для касс банков

Нацбанк полностью удовлетворил заявки крупнейших банков на передачу наличного доллара США. В целом за последние две недели НБУ передал банкам наличными $551,5 млн и 42,2 млн евро.

Поступления госбюджета в первом квартале оказались на 27 миллиардов меньше плана

По оперативным данным Казначейства, по итогам первого квартала роспись доходов общего фонда госбюджета выполнена на 87%, недопоступление составило 27,4 млрд грн, хотя по сравнению с первым кварталом 2019 годы доходы выросли на 2,8%.

В том числе в марте доходы госбюджета составили 87,8 млрд грн, что на 10,19 млрд грн или на 10,4% меньше плана, но на 2,6% выше показателя за март 2019 года.

Остатки средств на едином счету Казначейства упали до 10 миллиардов

По данным Казначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 апреля составили 10,52 млрд грн, сократившись в марте на 6,67 млрд грн или на 39%.

Нацбанк перечислил в госбюджет сразу все 43 миллиарда прибыли

Совет Национального банка утвердил перечисление прибыли НБУ за 2019 год в госбюджет в объеме 42,72 млрд грн, что на 2 млрд больше, чем предусмотрено законом.

Уже на следующий день НБУ перечислил в бюджет всю сумму, тогда как в предыдущие годы она перечислялсь траншами на протяжении года.

Совет НБУ разрешил эмиссию гривни для финансирования расходов госбюджета

Совет Национального банка исключил внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также снял лимит на увеличение объема ОВГЗ в портфеле Нацбанка.

В свою очередь замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк не планирует увеличивать портфель ОВГЗ. Ранее правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике скрытого финансирования дефицита госбюджета.

Нацбанк ухудшил прогноз падения поступления валюты от заробитчан до $3 миллиардов

По последней оценке НБУ, поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд, тогда как 16 марта Нацбанк оценивал возможное падение объема переводов заробитчан в $0,5-1 млрд.

В 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Нацбанк рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов до осени

В связи с признаками начала кризиса Национальный банк рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов по меньшей мере до октября 2020 года. Ранее о планах выплатить по 2 млрд грн дивидендов сообщали ПУМБ Рината Ахметова и "Ситибанк".

"Приватбанк" погасил еще 2 миллиарда выданного под гарантии Коломойского рефинансирования

"Приватбанк" выплатил еще 2,2 млрд грн долга по кредитам рефинансирования, выданным под личные гарантии Игоря Коломойского до национализации банка. Этому способствовало принятое в пользу Коломойского в конце января решение Верховного Суда.

МАКРОЭКОНОМИКА

Нацбанк и Кабмин разошлись в прогнозах инфляции на 2020 год

Кабинет министров ухудшил макропрогноз из-за эпидемии коронавируса, в частности, инфляции – с 5,5% до 11,6%. В то же время Нацбанк не видит оснований для выхода инфляции по итогам 2020 года за пределы целевого коридора 5%+/-1 процентный пункт.

При этом Нацбанк считает, что прогноз правительства о падении ВВП Украины в этом году на 4,8% вместо ожидавшегося ране роста на 3,7% является достаточно реалистичным, исходя из текущей ситуации.

Безработица в США обновила рекорд: за неделю работу потеряли 6,6 миллиона людей

Количество заявлений на пособие по безработице в США установило новый рекорд – ходатайства за неделю подали 6,65 млн американцев. Предыдущий рекорд был зафиксирован неделей ранее – 3,3 млн заявлений, несколько недель назад этот показатель не превышал 100 тысяч заявлений.

ЭНЕРГЕТИКА

"ДТЭК Энерго" Ахметова объявил технический дефолт

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова, крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу. Компания также заявила о подготовке предложений по реструктуризации долга.

В свою очередь агентство Fitch Ratings подтвердило, что ДТЭК допустил дефолт по платежам по евробондам и банковской задолженности, понизив кредитный рейтинг DTEK Energy B.V. до "RD" (ограниченный дефолт).

Кабмин обязал поставлять газ на ТЭС Ахметова по ценам для населения

Кабинет министров в постановлении о карантинных мерах обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ по ценам, установленным для нужд населения, для производства электроэнергии на ТЭС. Газ для производства электроэнергии отбирает Луганская ТЭС Рината Ахметова, долг которой за топливо превышает 1 млрд грн.

Также на время карантина запрещено отключать подачу электроэнергии для водоканалов и угледобывающих предприятий.

Кабмин сменил главу "Энергоатома"

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" гендиректора Запорожской АЭС Петра Котина вместо Павла Павлышина, который возглавлял госкомпанию с конца ноября прошлого года.

Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

По данным "Консалтинговой группы А-95", за неделю средняя цена бензинов и дизельного топлива в крупных сетях АЗС опустилась на 1,8 грн/л.

Перед этим АМКУ констатировал наличие оснований для дальнейшего снижения цен на бензин марки А-95 еще на 3-5 грн/литр.

Фаворов ушел с поста директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза"

Андрей Фаворов покинул пост директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины". В компании это пояснили планами будущего разделения дивизиона на два подразделения после завершения действия режима ПСО 1 мая.

Чешский холдинг и британская компания победили в трех конкурсах по добыче углеводородов

Чешский холдинг EPH Group одержал победу в двух конкурсах на разработку недр на Груневском и Ахтырском участках на основании соглашений о разделе продукции. Победителем конкурса по Ичнянскому участку стала британская York Energy. Кабмин должен утвердить итоги конурсов в течении месяца.

Кличко подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в Киеве

Согласно документу, с 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах. По данным Укргидрометцентра, со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов по Цельсию, что дает основания завершить отопительный сезон.

ТРАНСПОРТ

Кабмин разрешил "Укравтодору" одолжить 19 миллиардов под госгарантии

Кабинет министров утвердил условия предоставления госгарантий для "Укравтодора" по облигациям на общую сумму до 19,27 млрд грн. Планируется, что облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

Тем временем президент Владимир Зеленский призвал разработать программу создания рабочих мест для вернувшихся в Украину трудовых мигрантов, в том числе на строительстве дорог и инфраструктурных объектов.

Набсовет "Укрзализныци" отстранил руководителя компании, – СМИ

Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией, сообщают украинские СМИ. Кабмин назначил его временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" 5 февраля.

КОРПОРАЦИИ

Фонд госимущества решил отложить большую приватизацию до окончания кризиса

Украина до стабилизации ситуации на мировых рынках откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Крупнейшие туроператоры отказываются возвращать деньги клиентам из-за форс-мажора

Туроператоры изменили правила отмены туров и выплаты компенсаций за аннулированные туры – с прошлой недели они фактически не возвращают деньги желающим отказаться от ранее купленных путевок, ссылаясь на признание Верховной Радой введения карантина форс-мажором.

Бизнес все чаще пытается списать на форс-мажор свои обычные проблемы, – ТПП

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) отмечает существенный рост количества обращений предприятий, которые пытаются свои обычные проблемы и невыполнение обязательств обосновать форс-мажором из-за введения карантина.

Чистая прибыль агрохолдинга Косюка превысила 5 миллиардов

"Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка в 2019 году увеличил чистую прибыль на 30% по сравнению с 2018 годом – до 5,04 млрд грн.

Нацкомиссия аннулировала лицензию "Интертелекома" на 4G из-за отсутствия оплаты

4G-лицензия компании "Интертелеком" аннулирована с 1 апреля, поскольку компания не смогла оплатить за нее 194,6 млн грн, несмотря на предоставленную отсрочку.

"Метинвест" Ахметов приостановил работу своих заводов в Италии

Группа "Метинвест" приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии по требованию властей страны в рамках мер по противодействию распространения коронавируса. Компания производит сырье для них в Украине, поэтому остановка итальянских заводов может повлиять на загрузку украинских метзаводов.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд взыскал в пользу государства 80 миллионов залога за экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд решил обратить в доход государства залог, внесенный за бывшего нардепа и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася в размере 80 млн грн, поскольку подозреваемый нарушил условия залога.

Как отметили в Национальном антикоррупционном бюро, это первый такой случай за 5 лет работы НАБУ.

Суд снял арест с неподтвержденного доходами имущества скандального прокурора Кулика

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство и снял арест с имущества и счетов бывшего прокурора сил АТО и владельца незаконно надстроенного этажа в центре Киева Константина Кулика в связи с признанием неконституционной статьи УК о незаконном обогащении.