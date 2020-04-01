Нацбанк и Кабмин разошлись в прогнозах инфляции на 2020 год

Соответствующий прогноз заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб озвучил в ходе онлайн конференции с Европейской бизнес ассоциацией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы не видим фундаментальных причин для резкого ускорения цен, … не видим существенных инфляционных проблем, если будем оставаться в этом сценарии: активная борьба с кризисом, помощь МВФ и других международных финансовых организаций", – сказал Сологуб.

По оценкам Нацбанка, по итогам марта инфляция в годовом выражении останется на уровне ниже 3%.

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Сологуб уточнил, что оценки правительства о падении экономики в этом году до 5% достаточно реалистичны, исходя из текущей ситуации, однако Нацбанк еще не завершил поготовку окончательного прогноза на текущий год.

"Такого кризиса никто в мире не видел, не знаем, какой глубины он будет", – пояснил замглавы НБУ.

Сологуб подчеркнул, что сегодня Украина намного лучше готова к кризису, чем в прежние годы, и имеет все возможности пройти его на одном уровне с другими странами.

Сологуб отметил, что в последние годы фискальная политика была взвешенной, госдолг сократился с 80% ВВП до 50% ВВП, поэтому краткосрочное увеличение дефицита госбюджета на год с 2% ВВП до 7-8% ВВП не является проблемой при финансировании его с помощью МФО. Он добавил, что точно так же не будет проблемой и краткосрочное повышение уровня госдолга к ВВП до 60-70%, так как с возобновлением роста экономики в следующем году этот показатель вновь начнет сокращаться.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках подготовки проекта изменений в госбюджет 2020 год ухудшил макропрогноз из-за эпидемии коронавируса, в частности, инфляции – с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 грн/$1 до 29,5 грн/$.

Однако Верховная Рада 30 марта отказалась принять сответствующий закон – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах и решили вернуть его на доработку.

Кабинет министров надеется на принятие парламентом законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2020 год на следующей неделе.