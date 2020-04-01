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01.04.20 20:51

УЕФА отложил запланированные на июнь футбольные матчи на неопределенный срок

Исполнительный комитет УЕФА принял решение отложить все международные футбольные матчи на неопределенный срок.

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Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, передает БизнесЦензор.

"Все матчи мужских и женских национальных сборных, которые должны были состояться в июне 2020 года, переносятся до дальнейшего уведомления. В частности, матчи плей-офф ЕВРО-2020 УЕФА и отборочные матчи ЕВРО-2021 среди женщин", – сказано в сообщении.

Все остальные соревнования УЕФА, включая международные товарищеские матчи, также отложен на неопределенный срок.

Кроме того, отменены финальные этапы молодежных соревнований по футболу под эгоидй УЕФА, запланированные на май-июль 2020 года.

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Как сообщалось, 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить на один год проведение своего основного командного соревнования Евро-2020, которое должно было пройти в июне и июле этого года, из-за чрезвычайной ситуации с распространением заболевание COVID-19.

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