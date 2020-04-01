БизнесЦензор

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01.04.20 19:16

Запуск "зеленых аукционов" для альтернативной энергетики вновь отложен

Предусмотренный законом "Об альтернативных источниках энергии" запуск аукционов по распределению квот на производство электроэнергии по "зеленому тарифу" откладывается.

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Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое должно проводить соответствующие аукционы, передает БизнесЦензор.

"Гарантированный покупатель информирует: на 1 апреля не утвержден ряд документов, необходимых для объявления и проведения аукциона. В частности, не установлены соответствующие квоты поддержки для их распределения на 2020 год", – сказано в сообщении.

В пресс-службе госпредприятия отмечают, что в случае утверждения всего необходимого пакета документов и технической готовности электронной торговой системы, "Гарантированный покупатель" как заказчик аукциона объявит и обнародует условия, а также сроки проведения первого аукциона.

Подробнее о сложившейся на рынке электроэнергии ситуации читайте в материале БизнесЦензор: Як зелені інвестори створили проблеми для енергосистеми України 

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Кабинет министров принял постановление о порядке проведения аукционов по распределению квот поддержки для альтернативной генерации №1175. Проект решения по объему квот должно было внести на рассмотрение правительства Минэкоэнерго.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о "зеленых" аукционах. Законом установлено, что аукционы по распределению квоты государственной поддержки объектов альтернативной энергетики вводятся с 1 января 2020 года, тогда как ранее профильный парламентский комитет предлагал ввести их с 1 июля 2019 года.

Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах самую низкую цену за "зеленую" электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить расходы потребителей на приобретение электроэнергии.

Такие аукционы с 2020 года будут проводиться только для проектов ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт и проектов по другим видам ВИЭ мощностью более 10 МВт. С 2021 года этот показатель будет снижен для других ВИЭ до 5 МВт, а с 2023 года аукционы станут обязательными для всех проектов ВЭС мощностью более 3 МВт (за исключением одной ветротурбины) и проектов по другим видам ВИЭ мощностью более 1 МВт.

По уровню "зеленого" тарифа для различных видов ВИЭ, законом предусмотрено в 2020 году снижение уровня "зеленого" тарифа для СЭС на 25% с последующим уменьшением еще на 2,5% ежегодно в течение 3 лет и для ВЭС снижение уровня тарифа на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.

При этом существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, а также на компании, которые до 31 декабря 2019 года подпишут предварительный договор купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу, построят и введут соответствующие объекты в эксплуатацию в течение двух лет (для СЭС) и трех лет (для других видов ВИЭ).

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