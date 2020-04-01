Moody’s ухудшило прогноз мировых автопродаж

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

По мнению экспертов агентства, по итогу года продажи могут упасть на 14%. До этого, в февральском прогнозе спад ожидался на уровне 2,5%.

Как отмечается в прогнозе агентства, наиболее существенно спрос упадет в Западной Европе, где продажи автомобилей снизятся на 21%. Ранее прогноз Moody’s предполагал снижение на 4%. Восстановление продаж агентство допускает лишь к 2021 году.

Агентство также прогнозирует, что продажи легковых автомобилей в США в 2020 году упадут не менее чем на 15%. Ранее данный прогноз предполагал снижение только на 1,2%.

Кроме того, автопродажи в Японии сократятся на 8%.

Что касается Китая – крупнейшего регионального рынка – то в этом году, по прогнозу Moody’s, спрос на легковые авто там может упасть на 10%, в раннем прогнозе предполагалось сокращение на 2,9%.