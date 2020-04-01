Кабмин повысил выплаты пострадавшим на производстве на 11%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Размер ежемесячных страховых выплат будет увеличен с 1 марта более чем 205 тысячам пострадавших на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего", – сказано в сообщении.

Для повышения выплат в бюджете Фонда социального страхования на 2020 год предусмотрены средства в сумме 693 млн грн.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 1 апреля также принял решение о перерасчете пенсий на 11% с 1 мая, а также о выплате разовой доплаты пенсионерам, которые получают выплаты до 5000 грн в месяц. Финансирование для этих решений правительства еще должна утвердить Верховная Рада при внесении поправок в госбюджет на 2020 год.