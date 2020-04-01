БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
01.04.20 18:11

Кабмин повысил выплаты пострадавшим на производстве на 11%

Кабинет министров на заседании в среду, 1 апреля, увеличил на 11% размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, а также лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

пенсия,пенсионер,выплата,выплаты

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Размер ежемесячных страховых выплат будет увеличен с 1 марта более чем 205 тысячам пострадавших на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего", – сказано в сообщении.

Для повышения выплат в бюджете Фонда социального страхования на 2020 год предусмотрены средства в сумме 693 млн грн.

Читайте также: Фонд соцстрахования выплатит украинцам на обсервации 50% зарплаты

Как сообщалось, Кабмин на заседании 1 апреля также принял решение о перерасчете пенсий на 11% с 1 мая, а также о выплате разовой доплаты пенсионерам, которые получают выплаты до 5000 грн в месяц. Финансирование для этих решений правительства еще должна утвердить Верховная Рада при внесении поправок в госбюджет на 2020 год.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100