Официальный курс гривни снизился до 27,75 грн/$ после роста накануне

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня ослабла на 7 копеек – до 30,32 грн за евро.

В среду Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

Как сообщалось, Национальный банк установил на среду, 1 апреля, курс гривни на уровне 27,6289 грн/$, укрепив его еще на 43 копейки. При этом НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $64 млн.

Напомним, в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

На неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард.