Долг населения за коммуналку в феврале сократился на 0,3%, – Госстат

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

В целом в феврале украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,8 млрд грн, что составило 100,8% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,4 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в феврале 2020 года зафиксирован в Тернопольской (122,4% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Черновецкой (118,8%) и Львовской (118%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях (86-90% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 10,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 97,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 61,6 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.