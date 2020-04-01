В Украине стартовал второй этап медицинской реформы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодня подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания.

Таким образом, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения. В общем проекты договоров получили 1662 предоставителя специализированной медицинской помощи.

Больше всего договоров подписали в следующих областях:

Харьковская - 132

Днепропетровская - 110

Львовская - 102

Есть отказы в подписании 3 - из-за того, что заведение не автономизированные, 20 - отсутствует лицензия на медицинскую практику, 9 учреждений, подавших неверные статистические данные.

В подавляющем большинстве регионов заведения подали предложения и получили проект договора на все 26 пакетов медицинской помощи.

Отныне больницы будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту. Эффективные больницы, которых будут избирать пациенты, смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Примерно в 40% медучреждений увеличился бюджет по сравнению с прошлогодним государственным и местным финансированием. Всего в 67% учреждений бюджет за ПМГ больше финансирования через медицинскую субвенцию.

На обеспечение Программы медицинских гарантий выделено 70,4 млрд грн. Примерно 18,7 млрд грн получит первичное звено, все учреждения которого (более 1500) перезаключили договора с НСЗУ. Также подписаны контракты со всеми центрами экстренной медицинской помощи (в Украине их 25), на оплату их услуг предусмотрено примерно 4,7 млрд грн.

В целом Программа медицинских гарантий по сравнению с медицинской субвенцинй увеличивает финансирование на целый ряд медицинских услуг - гемодиализ, лечение инсульта и инфаркта, оказание акушерской и неонатальной помощи, онкологическое лечение. Впервые выделены отдельные средства на паллиатив (мобильный и стационарный) и медицинскую реабилитацию.

Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Воспользоваться им может любой гражданин Украины, а также лица, приравненные к гражданству. Чтобы получить доступ к бесплатных услуг, пациент должен иметь направление от врача первички (для этого сначала нужно заключить декларацию по семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологк и наркологк. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации.

Национальная служба здоровья имеет договор с практически всеми коммунальными медицинскими учреждениями, которые предоставляют весь спектр медицинской помощи. Пациент с 1 апреля получает перечень гарантированных медицинских услуг и свободный выбор врача не только на первичке, но и для специализированной помощи. Отныне место регистрации никоим образом не будет влиять на то, где человек сможет лечиться. Критерием выбора места предоставления услуги будет наличие медицинского оборудования, качество предоставления услуги и комфорт. НСЗУ заплатит том медицинскому учреждению, которого выберет пациент.