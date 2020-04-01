Во время карантина ФЛП могут не вести книгу учета доходов, – Минцифры

Соответствующие изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" по инициативе Министерства цифровой трансформации одобрил Кабинет министров Украины на заседании в среду, 1 апреля, передает БизнесЦензор.

На период карантина, с 12 марта и до 24 апреля, был установлен ряд ограничительных мер, одна из которых - запрет работы предприятий торговли, в том числе осуществляющих продажу книг учета доходов.

Из-за невозможности приобретения книги и ведения в ней учета доходов и расходов правительство приняло решение временно прекратить их использование на период карантина.

В то же время ФЛП должны внести данные обо всех доходах и расходах, и принятых ими в течение карантина. Заполненную книгу учета доходов нужно подать в контролирующие органы в течение трех месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.