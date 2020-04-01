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01.04.20 16:37

Во время карантина ФЛП могут не вести книгу учета доходов, – Минцифры

Физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.

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Соответствующие изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" по инициативе Министерства цифровой трансформации одобрил Кабинет министров Украины на заседании в среду, 1 апреля, передает БизнесЦензор.

На период карантина, с 12 марта и до 24 апреля, был установлен ряд ограничительных мер, одна из которых - запрет работы предприятий торговли, в том числе осуществляющих продажу книг учета доходов. 

Из-за невозможности приобретения книги и ведения в ней учета доходов и расходов правительство приняло решение временно прекратить их использование на период карантина.

В то же время ФЛП должны внести данные обо всех доходах и расходах, и принятых ими в течение карантина. Заполненную книгу учета доходов нужно подать в контролирующие органы в течение трех месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

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