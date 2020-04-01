"Ивано-Франковскгаз" предупредил об угрозе для поставок газа из-за долгов потребителей

Как сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза", из-за резкого снижения оплат компании не хватает средств для выполнения всех работ по обеспечению бесперебойной доставки голубого топлива, передает БизнесЦензор.

В компании подчеркивают, что если ситуация в ближайшее время не изменится и потребители не начнут полностью или частично оплачивать доставку газа, средств на финансирование ее деятельности не будет. При таких обстоятельствах гарантировать бесперебойную доставку газа в помещения потребителей газовики не смогут.

"Верховной Радой было принято решение о временной отмене пени и штрафных санкций за просрочку платежей. Решение было принято, чтобы помочь потребителям, которые остались без дохода, пережить карантин. Мы разделяем такую позицию. К сожалению, некоторые потребители восприняли это как возможность не платить за коммунальные услуги вообще", – говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык.

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В компании подчеркивают, что средства за доставку являются единственным источником доходов "Ивано-Франковскгаза". Из них финансируется работа аварийно-диспетчерской службы, которая ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю ликвидирует утечки газа, а также ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, которые понижают и поддерживают необходимое давление в сетях.

"От постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в помещениях потребителей. Для этого необходимо ежедневно заправлять спецтранспорт, закупать необходимые материалы, платить зарплату работникам, платить налоги", – отмечается в сообщении.

Так, только в начале года экстренная служба "104" обработала 6658 обращений потребителей.

"Чтобы локализовать утечки газа, по обращениям прикарпатцев, АДС проехали 107 тыс. км. То есть, только на горючее для спецтранспорта, чтобы доехать до потребителей, было потрачено четверть миллиона гривен", – указывают в компании.

"Ивано-Франковскгаз" обращает внимание, что оплаты за доставку газа можно онлайн, не выходя из дома. Для этого работает много сервисов: личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот "7104ua" в Viber, мобильное приложение 104Mobile и другие.