БизнесЦензор

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01.04.20 17:40

Нацбанк установил механизм контроля за работой инкассаторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) определил механизмы контроля за соблюдением инкассаторскими компаниями требований по приему, хранению и обработке наличности.

инкассаторы

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №40 от 26 марта, которое вступает в силу с 1 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, утвержденный документ предусматривает:

"Это будет способствовать повышению уровня качества наличности, находящейся в обращении, благодаря совершенствованию критериев сортировки и увеличению объемов перечисления наличных, а также изъятия неплатежных и сомнительных банкнот и монет", – отмечается в сообщении.

По данным на сайте НБУ, сейчас лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации выданы 10 частным компаниям, при этом согласование на обработку и хранение наличности имеет только одна из них.

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