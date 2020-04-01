Нацбанк установил механизм контроля за работой инкассаторских компаний

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №40 от 26 марта, которое вступает в силу с 1 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, утвержденный документ предусматривает:

порядок проведения плановых проверок инкассаторских компаний;

основания для проведения внеплановых проверок и порядок их осуществления;

перечень вопросов, подлежащих проверке в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка;

требования к оформлению результатов проверок;

механизм контроля за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок;,

порядок применения мер воздействия за нарушение требований.

"Это будет способствовать повышению уровня качества наличности, находящейся в обращении, благодаря совершенствованию критериев сортировки и увеличению объемов перечисления наличных, а также изъятия неплатежных и сомнительных банкнот и монет", – отмечается в сообщении.

По данным на сайте НБУ, сейчас лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации выданы 10 частным компаниям, при этом согласование на обработку и хранение наличности имеет только одна из них.