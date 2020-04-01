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01.04.20 15:21

ЕБРР выделил 7,5 миллиона евро кредита банку "Львов" для финансирования МСП

Европейский банк реконструкции и развития предоставил четырехлетний кредит 7,5 млн евро банку "Львов" на кредитование малого и среднего бизнеса по программе EU4Business-ЕБРР.

ЕБРР выделил 7,5 миллиона евро кредита банку "Львов" для финансирования МСП

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook, передает БизнесЦензор.

Эти средства предоставляются в контексте Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Кредит будет доступен для выборки в гривне, что защитит заемщиков "Банка Львов" от валютных рисков, а средства, выделяемые заемщикам в рамках кредита, будут иметь более длинные сроки погашения.

Также МСП-заемщики, которые готовы осуществлять капитальные инвестиции в модернизацию технологий и производственных процессов в соответствии со стандартами и регламентами ЕС, смогут получить грантовую помощь по линии Евросоюза. 

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