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01.04.20 15:42

Кабмин ввел новые ограничения на время карантина

Кабинет министров на заседании в среду, 1 апреля, принял решение усилить карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине.

Кабмин ввел новые ограничения на время карантина

Об этом сообщиает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

"Отметим, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями. Все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств", – сказано в сообщении.

Как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, решение об ужесточении ограничений принято с доработкой до 2 апреля.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", – цитирует Степанова пресс-служба Минздрава.

Как сообщалось, Кабмин Украины на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля.

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