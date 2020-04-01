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01.04.20 15:09

Фонд гарантирования ликвидировал банк сына беглого генпрокурора Пшонки

В Единый государственный реестр 27 марта внесена запись о прекращения ПАО "БГ Банк" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Фонд гарантирования ликвидировал банк сына беглого генпрокурора Пшонки

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "БГ Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, из ПАО "БГ Банк" за месяц до признания неплатежеспособным было выведено 300 млн гривен.

Напомним, НБУ признал "БГ Банк" неплатежеспособным в ноябре 2014 года, а в феврале 2015 года начал его ликвидацию. На тот момент среди собственников "БГ Банка" официально находилось 497 физлиц и 36 компаний.

Однако как установило следствие Генпрокуратуры, в 2011 году 80% акций "БГ Банка" были оформлены на лиц, подконтрольных Артему Пшонке, сыну бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

После продажи "БГ Банк" был переименован в банк "Первый" и получил от Нацбанка ряд кредитов для поддержания ликвидности на сумму 153,2 млн грн под сомнительное обеспечение. Впоследствии банк эти деньги не вернул. В сентябре 2014 года банк "Первый" вновь переименовался в "БГ Банк".

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