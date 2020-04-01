Кабмин выделил 3 миллиона на возмещения затрат по ликвидации последствий авиакатастрофы в Иране

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В частности, правительство выделило Министерству обороны 2,53 млн грн и Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 757,9 тыс. грн для возмещения затрат, связанных с ликвидацией последствий авиационной катастрофы, произошедшей 8 января 2020 года на территории Исламской Республики Иран, а именно задействование самолетов Минобороны и ГСЧС.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.