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01.04.20 14:21

Кабмин разрешил "Укравтодору" одолжить 19 миллиардов под госгарантии

Кабинет министров на заседании в среду, 1 апреля, утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на общую сумму до 19,27 млрд грн.

Кабмин разрешил "Укравтодору" одолжить 19 миллиардов под госгарантии

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Размер обязательств по возврату внутренних и внешних заимствований "Укравтодора" не превышает 19,27 млрд грн; заимствования используются для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения по перечню, утвержденному правительством", – уточнил министр.

В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит ​​эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией.

Процентная ставка по облигациям установлена в размере 12,5% годовых и будет выплачиватьсяя ежеквартально. Срок обращения облигаций – от 1 до 5 лет в зависимости от серии.

Как следует из сопроводительных документов к заседанию правительства, облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

Также решением правительства утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта дорог, которые планируется финансировать за счет привлеченных средств.

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Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.

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