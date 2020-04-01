Трамп может отменить ряд пошлин на 90 дней

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Решение не коснется некоторых из наиболее существенных пошлин, введенных Трампом во время торговых войн, в том числе пошлин на товары китайского экспорта объемом $360 млрд в год и тарифов на импортируемые металлы, введенных из соображений национальной безопасности, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник. В последние недели администрация Трампа освободила от пошлин некоторые медицинские товары.

Разговаривая с журналистами накануне, Трамп сказал, что еще не одобрил план о приостановке действия пошлин. "Это может произойти, но мне придется одобрить план", - сказал Трамп.

Более 100 руководителей американских компаний во вторник написали в Белый дом, призвав администрацию Трампа отложить сбор пошлин на 90-180 дней.

"Отсрочка поможет нам сохранить поток денежных средств, что является критически важным в продолжительный период низкой выручки или ее отсутствия, и это позволит нам продолжить работу наших бизнесов, таким образом сохранив рабочие места в США", - написали они.

Между тем влияние этого решения на экономику будет ограниченным, поскольку Трамп не планирует приостановить сбор пошлин на более широкий ряд продукции, включая те, что были введены в период торгового противостояния с Китаем, пишет FT.