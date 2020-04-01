Нацбанк разработал условия коммерческого использования системы BankID

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №32 от 17 марта "Об утверждении Положения о Системе BankID Национального банка", которое вступает в силу 1 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Абоненты-идентификаторы (банки) смогут монетизировать передачу данных в пользу абонентов, предоставляющих услуги, которые дистанционно предоставляют коммерческие услуги (административные услуги останутся бесплатными)", – сказано в сообщении.

Ожидается, что благодаря росту числа абонентов-идентификаторов и их клиентов будет расти и количество поставщиков услуг.

"Тарифицироваться будут только те операции, во время которых данные для идентификации клиента были успешно переданы между абонентами. В то же время платить деньги за полученные услуги будет абонент, предоставляющий услуги абоненту-идентификатору", – уточнили в Нацбанке.

В НБУ подчеркивают, что инициировать передачу информации о себе от одного абонента к другому сможет только сам клиент. Передача идентификационных данных третьим лицам без согласия пользователя (владельца данных) запрещена.

По данным НБУ, дистанционный доступ к финансовым, административным и иным услугам с помощью Системы BankID Национального банка сегодня могут получить граждане, имеющие счета в 14 украинских банках.

В дальнейшем оперативное управление и развитие системы будет осуществлять Совет Системы BankID НБУ. С целью эффективного управления Совет системы BankID уже утвердил Порядок присоединения абонентов к системе, который в частности также содержит формат соответствующего заявления.

Напомним, НБУ начал проект BankID в 2015 году. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа ко многим государственным и административным услугам.

В настоящее время НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между абонентами-участниками системы.