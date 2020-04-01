Xerox отказался от поглощения производителя компьютеров HP за $35 миллиардов

Об этом говорится в заявлении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Несмотря на то, что этот шаг вызывает разочарование, мы уделяем приоритетное внимание здоровью, безопасности и благополучию наших сотрудников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон, а также более широкому ответу на пандемию", – сказано в заявлении Xerox.

"HP хотела бы поблагодарить наших акционеров, партнеров, клиентов и сотрудников за их вклад и постоянную поддержку в этом процессе", – отмечается в сообщении HP.

Как сообщалось, ранее Xerox сообщил о переносе встреч с акционерами HP, чтобы сосредоточить усилия на мерах по сдерживанию последствий пандемии.

В феврале Xerox улучшила изначальное предложение о покупке HP, отвергнутое советом директоров компании, до $24 с $22 за акцию, оценив фирму примерно в $35 миллиардов.