Россия и страны ЕАЭС запретят экспорт гречки и риса

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Решение Коллегии ЕЭК (принято на заседании 31 марта) вступит в силу через 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии, уточняется в пресс-релизе. Запрет будет действовать до 30 июня.

"Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в пресс-релизе.

Это второй пакет ограничительных мер, которые принимает ЕЭК в связи с распространением коронавируса. Первый касался запрета на вывоз за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинской продукции и материалов.

Кроме того, ЕЭК приняла решение об обнулении импортных пошлин на медицинские товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера будет действовать до 30 сентября 2020 года.