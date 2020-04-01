Еще пять украинских банков продлили срок действия карт из-за карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Уточняется, что карты с продленным сроком действия Райффайзен банка Аваль будут поддерживать все функции, кроме онлайн-банкинга.

В свою очередь, Кредобанк предупредил, что продленные карты могут не работать в банкоматах других банков, а также в терминалах, которые проверяют срок действия карт. Он также добавил, что для покупки в интернет-магазинах клиентам необходимо будет указывать новый срок действия карты.

Дополнительно, государственный Ощадбанк (Киев) продлил срок аренды индивидуальных сейфов на период действия карантина. Отмечается, что банк не будет начислять неустойку за нарушение сроков пользования сейфами, а клиенту нужно будет оплатить только продленную аренду.

Кроме того, банк "Пивденный" (Одесса), сообщил, что до 6 апреля не будет насчитывать ежедневную плату по договорам аренды индивидуальных банковских сейфов в случае окончания срока их действия.

Ранее, ПУМБ и Ощадбанк продлили срок действия банковских карт до 1 июля, Креди Агриколь банк - до 31 июля, Укргазбанк и ПриватБанк - на 90 дней. УкрСиббанк тоже продлил срок действия карт на 90 дней, но только на услугу снятия наличных в банкомате.