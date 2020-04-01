БизнесЦензор

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01.04.20 10:11

Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза"

Андрей Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".

Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Андрей Фаворов оставляет пост директора по интегрированному газового бизнесу "Нафтогаза", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" заявляет, что продолжает трансформацию.

"Из-за завершения действия режима ПСО дивизион Интегрированный газ в процессе дальнейшей трансформации будет разделено на добывающий и коммерческий подразделения", - сообщает "Нафтогаз".

Как сообщал БизнесЦензор, исполнительный директор АО "Укргаздобыча" Стивен Болдуин и заместитель председателя правления по охране труда, промышленной безопасности и экологии Азиз Болдуин заершили свою работу в компании в связи с истечением срока контрактов.

Напомним, с января 2019 г. Андрей Фаворов возглавляет дивизион "Интегрированный газовый бизнес", а с марта 2019 г. исполняет обязанности главы АО "Укргаздобыча". До этого он был соучредителем одного из крупнейших частных трейдеров газом группы компаний "Энергетические ресурсы Украины".

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