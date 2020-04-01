Lamborghini начнет производство медицинских масок и защитного оборудования для медиков

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В сообщении компании указывается, что на своем заводе в городе Сант-Агата-Болоньезе (область Эмилия-Романья) намерены производить 1 тыс. масок в день, а также, при помощи 3D-принтеров - по 200 единиц в день другого защитного оборудования для медиков.

"В сложившейся экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело", - отмечает в заявлении президента и главного исполнительного директора Automobili Lamborghini Стефано Доменикали.

Производством масок займется цех, в котором занимаются отделкой салонов автомобилей "Ламборгини".