БизнесЦензор

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01.04.20 09:13

Цены на нефть находятся на уровне $25,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду не демонстрируют единой динамики, завершив первый квартал рекордным падением.

нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 30 марта, фьючерсы на май снизились в цене на 0,09%.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,03 (0,15%) - до $20,51 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 1,9%.

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Во вторник, 31 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен.

"Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей обсуждать ситуацию на нефтяном рынке, сообщило американское Минэнерго.

"Совместные действия стран-производителей нефти по снижению добычи может привести к определенному восстановлению нефтяных цен, - отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская. - Но любое вмешательство со стороны предложения должно быть значительным, чтобы компенсировать сильнейшее в истории падение спроса".

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным 31 марта, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина - на 6,1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют рост запасов нефти в США на неделе, завершившейся 27 марта, на 4,6 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей. По мнению экспертов, запасы дистиллятов снизились на 600 тыс. баррелей.

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