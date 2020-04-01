Основатель банка "Аваль" погиб в автомобильной аварии

Информацию о смерти Шпига LIGA.net подтвердил его бизнес-партнер Александр Деркач, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области, авария произошла сегодня на 215 км автодороги Киев-Чоп.

"На автодороге М-06 Киев-Чоп возле села Романовка Новоград-Волынского района водитель, 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление и транспортное средство перевернулось в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района", - уточнили в полиции.

В 1992 году Шпиг основал Акционерный пенсионный банк "Аваль", став его первым предправления. В 2005 вместе с партнерами он продал банк австрийской группе Raiffeisen.

С 1998 по 2007 год Шпиг был народным депутатом Украины. С 1999 по 2007 был членом Совета НБУ.