Нацбанк разрешил расформировать резервы банков еще на 5 миллиардов

Соответствующее решение правления НБУ №224-рш от 26 марта вступит в силу в первый день следующего периода расчета обязательных резервов, который начинается с 11 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, с 11 апреля средства, которые банки привлекают от нерезидентов, будут учитываться не отдельно на валовой основе, а на сальдовой основе вместе с межбанковским средствами.

"Такое изменение алгоритма будет способствовать увеличению ликвидности банковской системы как минимум на 5 млрд грн. Это предоставит банкам дополнительную поддержку в условиях усиления рисков, связанных с распространением короновируса и их влияния на настроения бизнеса и населения", – отмечается в сообщении.

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В НБУ отмечают, что это станет одной из мер для обеспечения бесперебойного функционирования банковской системы.

В то же время Нацбанк подчеркивает, что эти меры носят превентивный характер.

"На сегодня в банковской системе есть достаточно ликвидности как в иностранной, так и национальной валюте. Так, гривневая ликвидность банков составляет около 170 млрд грн, а валютная –более $8 млрд. Этого достаточно для обслуживания всех платежей в экономике как бизнесом, так и гражданами", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, 10 марта вступили в силу новые нормативы обязательного резервирования для банков, утвержденные Национальным банком в декабре прошлого года. В частности, теперь для гривневых средств действует нулевая ставка резервирования, а для валютных – 10%.

По оценке НБУ, благодаря этому банки смогли высвободить дополнительно около 6 млрд грн и направить их на кредитование.