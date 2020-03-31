В автокатастрофе погиб основатель банка "Аваль"

По данным источников Цензор.НЕТ, автомобиль Mercedes предпринимателя потерял управление и вылетел в кювет, передает БизнесЦензор.

Информацию о гибели предпринимателя косвенно подтвердил его бизнес-партнер Александр Деркач в Facebook.

ДТП произошло около 14 часов на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области. По предварительным данным, автомобиль Mercedes, в котором находился бизнесмен, потерял управление, вылетел в кювет и загорелся.

Шпиг и его водитель погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в больницу Новоград-Волынска. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Федор Шпиг – банкир, предприниматель, общественный деятель. Основатель банков "Аваль" и "Престиж", холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Молочный Шлях", "Здорово" и "Яготинское"). Депутат Верховной Рады 3, 4 и 5 созывов.