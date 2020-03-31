БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
31.03.20 19:06

Госдеп США ответил на предложение Путина смягчить санкции

США постоянно оценивают воздействие своих санкций на другие страны, однако в любом случае не вводили мер, которые препятствовали бы получению препаратов и оборудования для борьбы против коронавируса COVID-19.

Госдеп США ответил на предложение Путина смягчить санкции

Об этом на брифинге заявил глава Госдепа Майк Помпео, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Те товары, которые нужны для борьбы против коронавируса, не были под санкциями в прошлом. Они и сейчас не под санкции. И в будущем таких санкций тоже не будет", – сказал глава Госдепа США.

Помпео пояснил, что если в какой-то момент администрация США решит, что в интересах страны отменить какие-то санкции, то это будет сделано.

"Мы постоянно оцениваем наши санкции. Если это будет в интересах американского народа, то мы можем поступить так (отменить какие-то санкции, – ред.)", – подчеркнул он.

Напомним, на минувшей неделе в своем выступлении на саммите G20 российский президент Владимир Путин призвал пересмотреть применение санкций крупнейшими странами мира.

Путин пояснил такую необходимость пандемией коронавируса, заверив, что предлагает ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовых транзакций для их закупок.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100