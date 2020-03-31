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31.03.20 21:02

Uber Shuttle будет бесплатно возить медиков Киева во время карантина

Компания Uber с сегодняшнего дня, 31 марта, запускает в Киеве сервис Shuttle Heroes на базе Uber Shuttle. Он подразумевает, что будут осуществляться бесплатные перевозки работников медицинских учреждений столицы.

Uber Shuttle будет бесплатно возить медиков Киева во время карантина

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Uber, передает БизнесЦензор.

В компании заявляют, что маршруты проложены в соответствии с предложением Министерства инфраструктуры Украины на основании данных медицинской системы HELSI.ME, чтобы помочь медицинским работникам добраться до своих мест работы.

Сервис Shuttle Heroes будет доступен пользователям с промокодами, которые будут распространяться через платформу HELSI.ME, с помощью SMS и через администрацию больниц.

Пользователи смогут заказать место в шаттле через приложения Uber и Uber Shuttle. В соответствии с требованиями карантина, было уменьшено максимально допустимое количество пассажиров в каждом автобусе, чтобы не менее половины мест оставались свободными.

Все транспортные средства внутри будут обрабатываться антисептическими средствами каждые три часа, а также дезинфицироваться внутри и снаружи каждый день. Также Uber вместе с водителями работает над обеспечением автобусов антисептическими средствами, которыми смогут пользоваться пассажиры перед посадкой или высадкой. Пассажирам рекомендуют находиться в медицинских масках во время поездки.

На первом этапе маршруты будут охватывать более 100 медицинских учреждений Киева, в частности:

Все маршруты будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.

На период карантина Shuttle Heroes заменит сервис Uber Shuttle и не будет доступен для обычных пассажиров.

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