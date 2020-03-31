Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, таким образом впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса интервенции регулятора на валютном рынке были положительными.

"Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, ободрили валютный рынок. Сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривня укреплялась. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн/$", – отмечается сказано в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк установил на среду, 1 апреля, курс гривни на уровне 27,6289 грн/$, укрепив его еще на 43 копейки.

Напомним, в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

На неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард.