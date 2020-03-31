"Укрзализныця" начнет бесплатно подвозить медиков служебным поездами

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", проезд для медиков будет бесплатным, передает БизнесЦензор.

"Обеспечение устойчивой работы экономики, поддержка критических сфер для социальной защиты граждан - общая задача для всех нас сегодня. "Укрзализныця" как крупнейший перевозчик в государстве и ответственный бизнес отныне организует бесплатную перевозку медицинских работников своим служебным поездами", – отметил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек.

По его словам, вопрос подвоза медиков уже согласован с Министерством инфраструктуры. Предварительный перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.

Основанием для проезда медиков будет служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности, маски или респиратора и перчаток.

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Расписание движения служебных поездов "Укрзализныци" будет предоставляться органам местной власти для доведения к сведению работников медицинских учреждений. Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по телефону горячей линии "Укрзализныци" - 0800503111 и в Messenger официальной страницы "Укрзализныци" в Facebook.

Ранее "Укрзализныця" получила согласование Министерства инфраструктуры на курсирование служебных поездов для железнодорожников, задействованных в обеспечении непрерывных производственных процессов и безопасности движения. Они курсируют на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом.