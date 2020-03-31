С 1 апреля в транспорте Киева будут действовать новые виды проездных

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной адаинистрации №399 от 5 марта 2020 года, передает БизнесЦензор.

Купить проездной билет можно с помощью электронной карточки Kyiv Smart Card, пополнив ее от 1 до 50 поездок. Пользоваться проездными можно на всех видах наземного общественного транспорта и в метро в течение года с даты последнего пополнения.

Стоимость каждой поездки дифференцируется пропорционально их количества от 8,00 грн до 6,50 грн. На карту можно "записать" максимум 100 поездок, при этом единовременно может быть приобретено не более 50 поездок.

Вместе с тем, поездки, приобретенные на пластиковую бесконтактную карточку киевского метрополитена до 31 марта 2020 года, действуют до 31 марта 2021 года.

Вводится также безлимитный билет на проезд в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке с месячным сроком действия. Его полная стоимость составит 1300,00 грн или 650,00 грн - на вторую половину месяца. Кроме того, 46 поездок в месяц будут стоить 290,00 грн и 145,00 грн - на вторую половину месяца; 62 поездки - 390,00 грн и 195,00 грн во вторую половину месяца; 92 поездки - 575,00 грн и 287,00 грн во вторую половину месяца; 124 поездки - 770,00 грн и 385,00 грн во вторую половину месяца.

Для или гостей, находящихся в столице транзитом, вводится в действие так называемый туристический билет без ограничения количества поездок на все виды общественного транспорта и с определенным сроком действия с момента активации. Так, билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов - 150 грн и на 72 часа - 200 грн.

Для оплаты проезда пассажиру достаточно поднести электронный билет к валидатору в салоне транспортного средства или в пунктах пропуска киевского метрополитена. С помощью специальных устройств контроллеры проверять факт оплаты проезда.

Купить и пополнить Kyiv Smart Card можно в приложениях KyivSmartCity и "Приват24", в терминалах самообслуживания е-билета, "Приватбанка", IBox, EasyPay, 2click, в Т-киосках, на платежном портале Portmone, с помощью "Киевстар" "Смарт Деньги" и в кассах на станциях киевского метрополитена.

При отсутствии Kyiv Smart Card оплатить разовую поездку можно, приобретя QR-код или бумажный билет КП "Киевпастранс". Бумажные билеты старого образца для одноразового проезда на трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере, городской электричке действовать до 1 июля 2020 года. Стоимость разовой поездки составит 8 грн.