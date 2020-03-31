Антимонопольный комитет предостерег фармкомпании от завышения цен на лекарства

Соответствующее решение АМКУ принял 31 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В частности, фармкомпаниям рекомендовано воздержаться от любых действий, которые приведут к росту цен импортных и отечественных товаров (в части влияния на цену импортной составляющей в производстве), в темпах, которые опережают рост курса иностранной валюты.

АМКУ констатирует, что изменение курса валют является одним из основных факторов, влияющих на цену лекарственного средства на полках аптек.

"Вместе с этим, в АМКУ знают и о случаях недобросовестного поведения участников фармацевтических рынков, на которые Комитет реагировал в рамках действующего законодательства", – подчеркивается в сообщении.

При этом в условиях пандемии коронавируса COVID-19 АМКУ отмечает растущие риски совершения как отдельными участниками фармацевтических рынков, так и группами участников действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен на лекарственные средства, или искусственному созданию дефицита товаров.

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"Поэтому АМКУ призывает участников рынка минимизировать риски негативного влияния изменения курса валют на цену лекарственных средств для конечного потребителя", – сказано в сообщении.

Соответствующие рекомендации АМКУ предоставлены отечественным производителям и импортерам лекарственных средств (26 субъектов), отечественным дистрибьюторам (7 субъектов), аптечным сетям (20 субъектов).