Государственная зерновая корпорация запустит производство муки на 4 заводах

Как сообщает пресс-служба госкомпании, в апреле ГПЗКУ планирует произвести около 15 тыс. тонн готовой продукции, передает БизнесЦензор.

В целом ГПЗКУ объединяет 10 мукомольных предприятий в 7 регионах Украины общей производственной мощностью 1 тыс. тонн готовой продукции в сутки.

В компании подчеркивают, что все оборудование технически исправно и готово к бесперебойной работе.

"В случае возникновения необходимости, ГПЗКУ готова к одновременному запуску всех своих производственных мощностей. Запасы продовольственной пшеницы на элеваторах ГПЗКУ составляют более 100 тыс. тонн. Такого объема хватит для максимальной загрузки всех мукомольных предприятий корпорации в течение трех месяцев", – отмечается в сообщении.

В ГПЗКУ заверили, что запасов продовольственной пшеницы на элеваторах корпорации достаточно для обеспечения бесперебойных поставок муки на внутренний рынок до начала июня, то есть до начала поступления зерна нового урожая, которое уже частично закуплено в рамках форвардной программы.

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Как сообщалось, ранее Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" заявили о критической ситуации на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках.

Отраслевые ассоциации прогнозируют, что рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к удорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%.

Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост.

Позже, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что ГПЗКУ и "Аграрный фонд" направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на переработку с целью обеспечения достаточного количества муки на внутреннем рынке.