Крупнейшие туроператоры отказываются возвращать деньги клиентам из-за форс-мажора

Крупнейшие туроператоры – Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR – сообщают, что карантин признан форс-мажором, во время которого они имеют право не возвращать деньги за туры, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В качестве альтернативы клиентам предлагают перебронировть тур, а уже оплаченные деньги за отмененный тур обещают зачислить для приобретения любого другого путешествия.

Сейчас, согласно запрету Кабмина покидать Украину, отменены все туры, которые приходятся на время карантина с 17 марта по 23 апреля.

Однако туроператоры отказываются возвращать средства и тем туристам, которые оплатили путешествия после 23 апреля.

Два турагента на условиях анонимности рассказали LIGA.net, что клиенты массово хотят отменить туры, которые приходятся на май-июль. Но компании никому не возвращают деньги, а уговаривают туристов перенести на более поздние даты

Например, Coral Travel обратилась с просьбой к туристам, которые заказали и проплатили тур, не настаивать на аннуляции путешествия с возвращением уплаченных средств.

Читайте также: В сфере туризма под угрозой около 75 миллионов рабочих мест из-за коронавируса

Как отмечает издание, хотя форс-мажор не распространяется на даты за пределами официального карантина, но туркомпании воспользовались нюансом расчета штрафных санкций.

В частности, туроператоры изменили правила расчета суммы денег при отмене тура по инициативе туриста. Компании могут не вернуть туристу сумму, равную фактически понесенным расходам (ФПР).

Собеседники издания отмечают, что сумма ФПР может составлять до 100% стоимости тура независимо от даты предстоящей поездки. То есть деньги могут не вернуть вообще.

"Coral Travel, согласно Закону о туризме, всегда заранее рассчитывается в полном объеме со всеми поставщиками турпродукта", – говорится в сообщении компании.

Турагент объясняет, что главное неудобство для клиентов в том, что расчет размера ФПР осуществляется в индивидуальном порядке после аннуляции тура. Турист, отменяя путешествие, не знает размер возможной компенсации от туроператора.

Напомним, раньше при отказе от поездки клиентам возвращалась полная или частичная стоимость путевки в зависимости от того, сколько времени осталось до даты поездки.

Например, Coral Travel за отказ за 30 дней до дня вылета возвращал сумму с минимальным штрафом 30 евро, от 15 до 29 дней – штраф 10%, от 8 до 14 дней – 20%, от 5 до 7 дней – 40%, от 2 до 4 дней – 80%.

Большинство туроператоров предлагают переносить поездки на более поздний период – до 31 октября 2020 года. Однако в компании PEGAS Touristik предлагают своим клиентам перенести сроки путешествий на другие даты в срок до конца 2021 года.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством, а также ввела штрафы за его нарушение.

Кроме того, Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина, установив мораторий на проверки и начисление штрафов, а также освободив бизнес от платы за землю и налога на недвижимость.